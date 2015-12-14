Орган по сертификации систем менеджмента "РОСТ"

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Развитие доступного и качественного медицинского обслуживания населения.

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Обеспечение пищевой безопасности при производстве, реализации и потреблении кулинарной продукции.

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Обеспечение качества и информационной безопасности при создании и эксплуатации ИТ систем.

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Обеспечение качества строительных работ.

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Системы менеджмента

ISO 9001 — Система менеджмента качества

Модель управления организацией, базирующаяся на процессном подходе к управлению.

ISO 14000 — Система экологического менеджмента

Часть общей системы управления, которая обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологической политике посредством реализации программ по охране окружающей среды.

ISO 45001 - Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ISO 22000 — Система менеджмента пищевой безопасности

Позволяет обеспечить безопасность пищевой продукции от попадания вредных физических, биологических и химических элементов. Путем разработки и реализации программ предварительных мероприятий и плана ХАССП.

СТАР — Система менеджмента в стоматологии

Предназначена для медицинских организаций стремящихся гармонично развивать систему управления, ориентируясь на передовые международные практики и отечественную законодательную базу.

ISO 27001 — Информационная безопасность

Представляет собой набор способов и мер защиты активов организации направленных на обеспечение их конфиденциальности, целостности и восстановимости.

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