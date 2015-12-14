Орган по сертификации систем менеджмента "РОСТ"

Отраслевые решения
Здравоохранение
Развитие доступного и качественного медицинского обслуживания населения.Узнать подробнее
Общественное питание
Обеспечение пищевой безопасности при производстве, реализации и потреблении кулинарной продукции.Узнать подробнее
Информационные технологии
Обеспечение качества и информационной безопасности при создании и эксплуатации ИТ систем.Узнать подробнее
Системы менеджмента
ISO 9001 — Система менеджмента качества
Модель управления организацией, базирующаяся на процессном подходе к управлению.
ISO 45001 - Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
ISO 22000 — Система менеджмента пищевой безопасности
Позволяет обеспечить безопасность пищевой продукции от попадания вредных физических, биологических и химических элементов. Путем разработки и реализации программ предварительных мероприятий и плана ХАССП.
ISO 27001 — Информационная безопасность
Представляет собой набор способов и мер защиты активов организации направленных на обеспечение их конфиденциальности, целостности и восстановимости.
Мнения экспертов
Колосов Леонид Львович
Сертификация системы менеджмента качества медицинской организации на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволяет наглядно продемонстрировать пациентам и проверяющим организациям наличие внутренней системы контроля качества, требуемой статьей №87 ФЗ №323.
Опарко Андрей Андреевич
Оказание качественной медицинской услуги пациенту не мыслимо без непрерывного повышения квалификации работников медицинских организаций.
Черемин Роман Авенирович
Выполняемые проекты сотрудниками «РОСТ» способствуют выполнению Государственной программы развития здравоохранения Российской Федерации в части создания системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности, а также эффективной системы управления качеством в здравоохранении.
Рыжов Александр Павлович
Применяемая схема сертификации базируется на анализе рисков организации-заказчика и позволяет определить соответствие требованиям международных и отечественных стандартов систем менеджмента и установления факта использования современных методов менеджмента, способствующих экономическому росту организации.
Брагин Геннадий Иванович
Независимая сертифицирующая организация регулярно измеряет состояние СМК в клинике и указывает руководителю на отклонения. Это позволяет ему предпринимать упреждающие или профилактические действия, внося коррективы в деятельность, что позволяет оказывать пациенту качественную и безопасную медицинскую помощь, а клинике избежать получения претензий и жалоб.
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Центр оценки квалификаций "РОСТ"
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Пожелания, жалобы, аппеляции
Новости
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Минздрав: Во всех больницах России внедрят единую систему менеджмента качества
Единая система менеджмента качества появится во всех без исключения российских медицинских учреждениях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В то же время, по его словам, внутренние процессы в больницах необходимо оцифровать с целью обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи. Так, в одной из клиник Казани уже несколько лет реализуется проект по повышению качества и безопасности08.03.2020
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Сертифицирован Медицинский центр «Эмили» (ООО «АИСТ ФМ») на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015
Сертифицирован Медицинский центр «Эмили» (ООО «АИСТ ФМ») на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 — 201504.03.2020
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Сертифицирована стоматологическая клиника ООО «Студия ортодонтии» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 — 2015 и СтАР.
В основе создания Студии ортодонтии заложено отражение ценностей, основные из которых: Профессиональный подход к лечению и успешное решение проблемы. Личный, непрерывный контроль хода лечения пациентов клиники; Обеспечение комфорта и безопасности пациента во время процедур; Выбор наилучших методик, исходя из критериев эффективности, а не финансовой выгоды. У стоматологов Студии ортодонтии никогда не было и не будет10.02.2020
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Семинар для студентов ИТ специальностей по вопросам обеспечения качества программных средств.
Обеспечения качества программных средств05.02.2020